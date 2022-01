Sui social Belen ha annunciato di essere single, ufficializzando di fatto la rottura con il compagno Antonino Spinalbanese, dal loro amore è nata il 12 luglio scorso Luna Marì. A stretto giro i pettegolezzi e poi le prime foto, insieme all’aeroporto, che confermano il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. È il settimanale Oggi a pubblicare le immagini di uno strano incontro notturno, aggiungendo un particolare molto rilevante: la showgirl argentina avrebbe violato la quarantena per vedere il conduttore di “Stasera tutto è possibile“.

Il ritorno in Italia, dopo una vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini, è avvenuto il 12 gennaio, quando ha iniziato il suo isolamento fiduciario di cinque giorni, come previsto dalle regole in vigore per chi torna da Paesi esteri. Le date vengono di fatto confermate dalla conduttrice attraverso i social, in un video si mostra con una maschera al viso mentre esulta: “Oggi è il mio ultimo giorno di isolamento!“. Proprio i paparazzi di Oggi però hanno immortalato Belen sabato 15 gennaio alle ore 21 fuori casa, quando esce per raggiungere l’abitazione di De Martino.

Entra nel portone da cui uscirà in compagnia dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi alle due del mattino, con il cane per raggiungere il parco vicino casa. Entrambi appaiono senza mascherine e con un look decisamente casalingo. Normative a parte, le immagini raccontano in maniera chiara l’avvenuto ritorno di fiamma della coppia. Lo ufficializzeranno sui social, attraverso un settimanale patinato o aspetteranno per l’annuncio in un salotto tv?