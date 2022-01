“Ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo. Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone cambi. Ti dicono ‘non ti voglio disturbare e non ti chiamo’, come se noi fossimo chissà cosa, si dimenticano che siamo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi, cavolate, che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l’importanza di certi legami“. Parole di Teo Mammucari. Il conduttore è stato ospite a C’è Posta per Te insieme a tutta la giuria di Tu si Que Vales. Carmine, un ragazzo di Sacafati, aveva il sogno di far conoscere al fratello Francesco che gli ha fatto da guida dopo la morte di entrambi i genitori, a poca distanza l’uno dall’altra, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e appunto, Teo Mammucari. Che ha raccontato questa storia sul fratello ribadendo l’importanza di questo legame della quale ci si rende conto soprattutto quando, come nel suo caso, ci sono dei problemi.