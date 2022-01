In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, Lapo Elkann ha raccontato la sua nuova vita, in Portogallo. Sì, perché la neo moglie, Joana Lemos, ex pilota di rally, abità lì: “Viviamo tra l’Estoril, dove c’è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l’Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento. Tra l’altro in Italia mia moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo io sono il signor Lemos. È più famosa lei di me, io sono semplicemente il marito”, le parole di Elkann. Un Lapo innamorato: “… Trovare l’amore è una cosa, trovare qualcuno con cui costruire va ancora oltre. Di mia moglie ho detto che mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco“. E nella vita di Lapo e Joana c’è anche molta beneficenza, con la Fondazione Laps, della quale Lamos è vicepresidente: “Ecco, per esempio, parlando di solidarietà piace a tutti e due andare sul terreno e far succedere le cose. Firmare un assegno non basta. O almeno non basta a noi. La Fondazione è nata nel 2016. Dal Banco alimentare alla Croce Rossa, abbiamo collaborato con molti enti e avviato tante iniziative: lanciato una campagna come “Never Give up” con l’aiuto tra l’altro di Bebe Vio, Alex Zanardi, Ronaldo, Xavier Zanetti”