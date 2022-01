Sempre più frequentemente ci si rivolge ad Amazon per acquistare prodotti, talvolta anche costosi. Per questo l’azienda di e-commerce ha deciso di introdurre anche in Italia una nuova misura per garantire una consegna più sicura. Si tratta appunto della ‘Consegna sicura con una password monouso‘. Come funziona? Lo spiega la stessa Amazon sul proprio sito.

Verrà inviato via mail al cliente un codice di sei cifre che andrà poi comunicato al corriere. La password potrà essere trovata anche sotto la voce ‘Traccia il mio pacco’ e potrà essere utilizzata fino alla fine del giorno della consegna. Amazon al momento non ha comunicato a quali categorie merceologiche applicherà la nuova funzione né qual è il prezzo che farà scattare la verifica dell’identità. “Dato il valore di alcuni articoli, per alcuni ordini è necessario fornire una password monouso al momento della consegna”, si è limitata a comunicare al riguardo.

Utile, inoltre, una raccomandazione riguardante la condivisione della password monouso, che può essere “condivisa con una persona di tua scelta che possa ricevere il pacco per tuo conto”, evidentemente “non è consigliabile condividerla con una persona sconosciuta”. La funzionalità è automatica. L’utente non può dunque scegliere di disattivarla o, al contrario, di attivarla per prodotti a sua scelta, lo riporta il Corriere.