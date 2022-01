Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati “cacciati” da un ristorante. A raccontarlo, come riportato da Fanpage, è stato lo stesso opinionista sportivo. La serata di sabato 15 gennaio, la coppia avrebbe dovuto partecipare ad una “cena con delitto”, ma quella cena non è mai avvenuta: “Ieri non vi ho detto niente della cena con delitto perché non c’è stata, siamo stati cacciati all’ingresso perché ho avuto un’incomprensione con il signore con cui avevo prenotato”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Rosi mi ha dato ragione, siamo stati cacciati e ci siamo andati a mangiare una cotoletta, che era pure più buona”, ha affermato Zenga.

La coppia si è conosciuta lo scorso anno al Grande Fratello Vip5, durante l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Lui, 28 anni, è il figlio di Walter Zenga, ex portiere ed attualmente allenatore di calcio. Lei, invece, aveva fatto il proprio ingresso nella Casa più spiata d’Italia con lo pseudonimo di Adua del Vesco. L’attrice è nota ai più per i suoi ruoli nelle serie Mediaset e per l’ “amicizia speciale” con Gabriel Garko. È attualmente la conduttrice del programma Casa Chi, in onda su Mediaset Play Infinity e su Instagram.