Red Canzian è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, sfiorando la setticemia, a causa di una brutta infezione. Lo riporta il Corriere del Veneto, sottolineando che l’ex dei Pooh ha dato l’annuncio direttamente agli spettatori al termine dell’anteprima di Casanova Opera Pop di sabato 15 gennaio al teatro Metropolitano di San Donà di Piave.

“Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. È andata così. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni”, ha detto il bassista.al termine del musical.

L’artista, sottolinea il Corriere del Veneto, è stato colpito a inizio settimana da una gravissima infezione che lo ha portato, appunto, a sfiorare una setticemia, rendendo necessario il ricovero. Oggi, ha fatto però sapere l’organizzazione del musical, Canzian sta meglio ma, con ogni probabilità dovrà saltare anche la prima della sua opera, fissata a Venezia il prossimo 21 gennaio.