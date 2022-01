Cantante, compositrice e musicista: Francesca Michielin è un talento dalle mille sfaccettature. L’artista 26enne, classificatasi seconda insieme a Fedez durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, è pronta a tornare sul palco dell’Ariston. No, non come concorrente bensì come direttrice d’orchestra. Lo ha annunciato lei stessa oggi 14 gennaio con un post pubblicato su Instagram. “Si torna a Sanremo!”, ha esordito.

Poi ha spiegato: “Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio (Michielin ha vinto X Factor nel 2011, Emma ha vinto Amici nel 2010, ndr)”. Ancora ha aggiunto: “E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”. Fan in delirio: “Dirige l’orchestra Francesca Michielin, canta Emma. Wow!!”, ha commentato un utente. Il brano con cui la cantante salentina si presenterà a Sanremo si intitola ‘Ogni volta è così’.

Solo qualche giorno fa, via Twitter, Michielin aveva annunciato: “Sto finendo di scrivere la tesi di laurea, sto sclerando male ma sono anche mega felice perché vedo pian piano concretizzarsi il capitolo finale di un percorso in Conservatorio che è durato tanto e mi ha dato tanto. A chi si sta per laureare o a chi è entratə in sessione, daje”. A fine ottobre, ospite di Radio Italia e Corriere Tv, aveva raccontato: “Adesso fortunatamente è riconosciuta come laurea, ora sto scrivendo la tesi per il Conservatorio: l’argomento? Charles Mingus (contrabbassista, pianista e compositore jazz , ndr)”.

