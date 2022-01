Il nome di Gianluca Vacchi si aggiunge alla lunga lista di vip che si sono contagiati con il Covid durante le festività appena concluse. L’imprenditore aveva deciso di trascorrere il Capodanno a Miami, negli Stati Uniti, e il giorno dell’Epifania ha rivelato di esser risultato positivo al virus. Fin qui, ordinaria amministrazione, se non fosse che nell’annunciare ai suoi fan la positività, Vacchi ha mostrato anche la cura a cui si sta sottoponendo negli Usa.

Gianluca Vacchi ha infatti pubblicato nelle sue storie di Instagram un video in cui si mostra assieme ad un’infermiera (che tagga) intenta a preparargli una trasfusione di sangue: “Quarto giorno. Sto lavando e pulendo il mio sangue. Questo serve sicuramente per recuperare più velocemente e meglio”, ha annunciato con la voce affaticata. Nelle immagini si vede poi l’infermiera che spiega di avere aggiunto ozono e ossigeno alla sacca di sangue, prima di procedere con quella che sembra essere una autoemotreasfusione.

Di cosa si tratta? Quella a cui si è sottoposto Vacchi è una pratica molto popolare negli Stati Uniti tra star e vip vari positivi al Covid ma non solo: si tratta di un prelievo consistente di sangue che viene quindi ossigenato e ozonizzato per poi essere re-iniettato al paziente per via endovenosa. Neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti: noi di FqMagazine, sull’effettiva efficacia di questo trattamento ci rimettiamo al parere di medici ed esperti.