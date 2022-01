Emozioni forti nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti di Serena Bortone di mercoledì 12 gennaio c’era anche Myrta Merlino, volto noto di La7, che ha mostrato il suo lato più intimo e privato, parlando della sua storia d’amore con l’ex della Nazionale Marco Tardelli. “Innamorarsi in età più adulta è un regalo – ha detto la conduttrice de L’Aria che Tira -. Marco è un uomo speciale, a me piace perché lui è tutto vero! Trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell’amore, negli altri… Per me lui è stato un grande regalo della mia vita. Io con lui mi sono totalmente disarmata perché mi fido così tanto che non ho paura che lui mi ferisca”, ha confidato la giornalista con le lacrime agli occhi.

Poi la sorpresa: la padrona di casa, Serena Bortone, le mostra un videomessaggio mandato proprio da Tardelli. “Per tutti sei una grande professionista, maniacale nel tuo lavoro ma io voglio parlare della Myrta vera, quella che è pazzesca in cucina, puntuale… Io ti apprezzo molto, sei la donna che in questi anni mi ha fatto vivere tante tempeste di emozioni“. Una dedica d’amore a cui Myrta Merlino ha risposto con parole altrettanto affezionate: “Devo dire che incontrarlo per me è stato un grande regalo della vita. Da adulti si prova un amore più risolto, non devi dimostrare niente e hai bisogno di meno conferme. Ti mostri finalmente come sei. Con lui mi sono disarmata, non ho corazze, non mi aspetto mai nulla di brutto e questo fa sì che sia sempre me stessa. In amore bisogna rischiare tutto pensando di non rischiare niente”, ha concluso.