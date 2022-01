I Maneskin iniziano il 2022 nel modo migliore: con il Coachella Festival. Location: Empire Polo Grounds di Indio, in California. Si tratta di uno dei festival più importanti del mondo, e la band capitanata da Damiano vola su un palco di quelli “seri”. Headliner nelle loro due serate, il 17 e il 24 aprile, Ye (che sarebbe Kanye West). Gli altri headliner? Harry Styles e Billie Eilish. Si esibiranno poi Phoebe Bridgers, Lil Baby, Grupo Firme, Louis the Child, Flume, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, Giveon, Anitta, Megan Thee Stallion, Joji, Karol G, Maggie Rogers… La line up è lunga. Più volte negli scorsi mesi si è parlato di una auspicabile partecipazione dei Maneskin a Sanremo, come superospiti. Riuscirà Amadeus a “strappare” un’esibizione all’Ariston?

Thrilled to announce we’ll be in California to participate in the @coachella’s lineup!! Can’t wait to rock that stage twice, this April, Sunday the 17th and the 24th! ❤️‍????

