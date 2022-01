È entrato tre mesi dopo rispetto agli altri concorrenti della Casa, ma è già diventato uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, detto Barù. È lui il protagonista di un video che sta girando sui social e che tanto sta facendo parlare. Il motivo? La schiettezza che lo contraddistingue.

Intento a bere un cappuccino insieme ad Alessandro Basciano, Barù si è lasciato andare un commento che di certo non deve aver fatto piacere allo sponsor della bevanda. “Più corposo ma non ci siamo. Il nostro verdetto di questo cappuccino istantaneo è che è una schifezza e non lo berremo mai più“, ha sentenziato Barù. Basciano è rimasto senza parole, tanto che si è alzato e si è allontanato, quasi a volersi dissociare. E su Twitter i fan del programma di Alfonso Signorini ne stanno parlando: “Barù si fa censurare con il cappuccino ahahaha”, ha scritto un utente elogiandolo. Un altro invece ha commentato: “Se ne sbatte totalmente degli sponsor. Aiuto!”.

Ma Barù si fa censurare per il cappuccino AHAHAHAHAHA #jeru — ????????Vanna????♎ (@Vannina89) January 11, 2022