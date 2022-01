Il repertorio di siparietti tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona inizia a essere ricco. Messo via il caso che ha portato all’allontanamento dello scrittore dal programma CartaBianca, ora Corona è tornato e ieri sera 11 gennaio, Striscia La Notizia ha raccolto alcune imbarazzanti gag tra lui e la conduttrice. E certo non poteva mancare qualcosa a tinte hot: “Amare troppo diventa un lavoro usurante – sottolinea lo scrittore montanaro – Ma pensi lei fare l’amore due o tre volte al giorno, ma siamo matti? Ma neanche a 20 anni. Magari lei lo faceva, ma io no“, dice lo scrittore. E Berlinguer: “Ma per carità”. Aggiungiamo al resoconto fatto dal tg di Antonio Ricci anche un recente scambio sullo stile: “Che s’è messo stasera?“, “Bianchina”. E Corona: “Buonasera Bianchina!”. E ancora Berlinguer, sorridendo: “Che cos’è questo cambio di look e anche di capelli?”, “Lei doveva fare la parrucchiera”, “Ma deve uscire con qualcuna o se l’è messo per venire qui?” e lo scrittore spiega, sorridendo: “Devo uscire dall’anonimato dell’abito stracciato e sbrindellato e non ha visto la cinghia… Questa non è Dolce&Gabbana, è Amaro&Pastrana“. “Si vede”. Zan zan.