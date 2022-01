“Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti”. È la previsione di Anthony Fauci, l’esperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid. Secondo Biden i vaccinati saranno “esposti al virus” e alcuni “forse molti di loro, verranno infettati” ma, con alcune eccezioni, “se la caveranno ragionevolmente nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed eviteranno la morte”.

Discorso diverso, invece, per i non vaccinati che pagheranno un prezzo maggiore. “Sfortunatamente coloro che non sono stati ancora vaccinati subiranno il peso maggiore e l’aspetto grave di tutto questo. Sebbene sia meno grave caso per caso, quando hai così tante persone che sono infette una piccola parte di loro si ammalerà gravemente e morirà. E questo è il motivo per cui Omicron metterà alla prova il nostro sistema sanitario”, spiega l’esperto.