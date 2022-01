Mondo della politica e della cultura in lutto per la morte di David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo, ex giornalista Rai, si è spento nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2022 presso il CRO di Aviano (Pordenone) dove era ricoverato a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Tra i numerosissimi messaggi di cordoglio e omaggio che stanno arrivando in queste ore, anche il ricordo toccante di Enrico Mentana.

Via social, il direttore del Tg La7 ha scritto: “Davis Sassoli se ne è andato stanotte, nel Centro Oncologico di Aviano in Friuli Venezia Giulia. Scelgo di ricordarlo così, con una foto che lo ritrae da giornalista televisivo, prima della scelta politica che in meno di dieci anni lo avrebbe portato alla guida del Parlamento Europeo”. Infine Mentana ha concluso: “Di chi se ne va si parla sempre bene, ma il David giornalista che ho conosciuto davvero univa passione, talento e un tratto umano – educato, sereno- che tra noi è merce rara. Sit tibi terra levis”.