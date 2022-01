“Sono a disposizione per le domande, ma non risponderò a questioni riguardanti possibili sviluppi futuri come il Quirinale”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha bloccato eventuali domande sul tema del Quirinale e dell’elezione del prossimo capo dello Stato all’inizio della conferenza stampa convocata per illustrare l’ultimo decreto anti-Covid del governo. E di fronte a una domanda sul Quirinale e le parole di Berlusconi ha risposto così: “Accolgo la sua domanda per la parte accettabile…”.