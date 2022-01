Al termine della conferenza stampa convocata insieme ai ministri Speranza e Bianchi e a Locatelli per spiegare le ultime misure contro la pandemia, il presidente del Consiglio Mario Draghi si è scusato con i giornalisti. “Questa conferenza stampa avviene come risposta alle critiche che il governo e io in particolare abbiamo ricevuto per non aver fatto la conferenza stampa il giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto” ha spiegato prima di salutare. E poi ha ammesso: “C’è stata anche da parte mia e di altri una sottovalutazione delle attese che tutti avevano per quella conferenza stampa, per cui mi scuso e vi prego di considerare questo come un atto riparatorio”