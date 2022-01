È morta a 29 anni l’attrice coreana Kim Mi-Soo, star della serie Disney+ “Snowdrop”. La notizia è riferita dall’edizione online di Variety: il decesso risale al 5 gennaio e al momento non si conosco le cause del decesso. “Kim ci ha lasciato improvvisamente il 5 gennaio”, ha fatto sapere la sua agenzia Landscape in un comunicato. “Siamo in lutto e profondamente addolorati per l’improvvisa tristezza. Si prega di astenersi dal riportare false voci o speculazioni in modo che la famiglia possa piangere in pace”.

L’attrice ha recitato nel 2019 in film come “Memories” e “Kyungmìs World” e nel 2020 nelle serie tv “Hellbound“, “Snowdrop” e “The Ballot”. In particolare, in “Snowdrop” (Disney+), Kim Mi-Soo interpretava una studentessa attivista amica della protagonista Young-ro: la pellicola è un melodramma romantico ambientato nella Corea del Sud sullo sfondo del movimento pro-democrazia del 1987. La serie ha scatenato aspre polemiche sulla sua accuratezza storica, la scelta delle canzoni e la rappresentazione dei nordcoreani. Gli sponsor hanno ritirato il loro sostegno ed è stata lanciata una petizione al presidente della Corea del Sud che ha raccolto più di 300.000 firme.