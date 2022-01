Un colpo di scena che ha lasciato senza parole lo stesso Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 6 e Direttore della rivista di gossip Chi. Durante la puntata del reality di Canale 5 andata in onda ieri 7 gennaio, Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo sono state le protagoniste di un acceso botta e risposta. Pare che tra le due non scorra buon sangue sebbene, a detta di Nathalie, si conoscano da una vita. “Mia madre è una coreografa, nel mondo della danza ci si conosce. Non dico amiche, ma di certo li conosco da una vita, mi hanno invitato al loro matrimonio, due anni fa… quand’era?”, ha detto la showgirl ed ex modella romana.

La moglie di Enzo Paolo Turchi, però, ha negato: “Invitata al matrimonio? Non credo. Forse ti aveva contattata la sorella di Enzo Paolo, ecco forse questo”. Allora l’ex compagna di Massimo Troisi ha risposto: “Mi ha chiamato Enzo”. “Enzo? A me non risulta. Molti hanno telefonato e mi hanno detto ‘Posso venire al tuo matrimonio’? E abbiamo detto di sì”, ha ribattuto Russo. Ma la lite è andata avanti ancora per diversi minuti. “Io Enzo Paolo lo ho sentito anche prima di entrare al GF, mi ha chiamato“, ha aggiunto Nathalie. Ma la ballerina 62enne, incredula: “Questa cosa mi è nuova”. Il padrone di casa ha infine aggiunto: “Questa roba qua mi intriga. Telefonerò ad Enzo Paolo, mi farò dire tutto. Tutto”. Infine Carmen Russo ha concluso volendo chiarire un fatto: “Noi ci siamo sposati due volte. Nel 1987 e poi alle nozze d’argento”. Dunque dove sarà la verità? Ci sarà stato un fraintendimento o qualcuno sta mentendo? Probabilmente se ne ritornerà a parlare molto presto.