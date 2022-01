È morta a 44 anni, “rapidamente e per cause naturali”, la chef Adriana Restano. Italiana di nascita ma spagnola d’adozione, aveva aperto un ristorante a Madrid ed era diventata un volto noto della cucina italiana sulla tv pubblica della Spagna. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, è deceduta in seguito ad un icuts. La sua avventura in Spagna era iniziata con una borsa di studio universitaria mentre frequentava a Parma la facoltà di “Scienze e tecnologia dell’Alimentazione”: doveva essere un’esperienza di pochi mesi e invece aveva fatto la sua casa nella capitale spagnola.

Le sue doti in cucina e il suo approccio con il pubblico l’avevano resa presto un punto di riferimento, tanto da diventare ospite fissa del giornalista Mikel Iturriaga nel programma “Banana Split” sul secondo canale della Tve. “È stata una delle persone più gentili, simpatiche, affettuose, collaborative, professionali ed entusiaste che ho incontrato nel mio lavoro di giornalista. Ci mancherai, amica“, ha scritto su Twitter Iturriaga dando l’ultimo saluto all’amica e collega.