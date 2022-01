La Roma perde a San Siro contro il Milan e l’arbitraggio di Daniele Chiffi finisce nel mirino di Josè Mourinho ma non solo. Molti tifosi romanisti non hanno apprezzato la gestione della gara, tra di loro c’è anche Damiano David, il leader dei Maneskin. Tifoso romanista, ha twittato: “Chiffi, dopo questa diretto in promozione“. Il tweet è diventato virale in pochi minuti e qualcuno ha scritto al leader della band italiana di “stare zitto e pensare alla musica”. Lui però, che non ha intenzione di stare “zitto e buono” lo ha messo in chiaro da subito. E così fa.

#MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in promozione. — Damiano David (@daviddamiano99) January 6, 2022