Margot Robbie e Dua Lipa sono le nuove vittime del body shaming. Ecco cosa accade su Twitter in queste ore, dove stanno girando alcuni scatti dell’attrice e della cantante paparazzate insieme in vacanza, in costume da bagno e senza trucco. Scatti al naturale, come due ragazze qualsiasi. E anche in questo caso i social network si sono trasformati in uno sfogatoio in cui uomini e donne, di qualsiasi età, rigettano la propria frustrazione dichiarandosi “delusi” dalle foto.

“Come si è rovinata” o “Che flaccidume” sono alcuni delle frasi rivolte alle due star internazionale e di cui si sta parlando sui social. “Insomma, Margot Robbie e Dua Lipa non sono abbastanza belle, non abbastanza in forma, non abbastanza all’altezza. Di cosa? Di stare in costume? Di essere fotografate? Di apparire in pubblico? Comunque non abbastanza”, ha scritto un utente indignato.

E ancora altri commenti arrivati sui social: “Scandalizzati per aver scoperto la realtà, cioè un corpo normale. Se guardate e rimanete delusi, è perché rimanete troppo ad osservare un corpo in una foto, o video, piuttosto che in carne ed ossa, vivere nel virtuale vi fa dimenticare la vita vera!”. Oppure: “Tutte bellissime, ma il messaggio che appare sui social è fuorviante, proprio perché bellissime, ma normali. Non sono extraterrestri, ma le immagini ritoccate e photoshoppate fanno credere che lo siano. Ed invece sono stupendamente normali“.