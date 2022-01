Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 3 gennaio, Miriana Trevisan è stata travolta dalle critiche di alcuni compagni di viaggio. A far discutere – a loro modo di vedere – è il rapporto che l’ex volto di Non è la Rai aveva intrapreso con Biagio D’Anelli, eliminato la scorsa settimana. “Mi stavo innamorando di lui”, aveva detto lei quando D’Anelli era uscito dalla Casa. “Miriana è cascata nella trappola di Biagio? Mah, io non mi fido neanche di lei”, ha confidato Katia Ricciarelli e Giucas Casella in una clip mandata ieri in diretta. “Lei seduce, conquista e poi inizia a mettere le mani avanti su un qualche motivo per cui non andrà bene la cosa e poi zac, è peggio di una mantide”, ha dichiarato Soleil Sorge.

E non finisce qui. Trevisan ha dovuto fare i conti anche con una clip in cui, a bassa voce, Giacomo Urtis ha rivelato a Soleil che un proprio amico avrebbe frequentato Miriana e le avrebbe regalato scarpe da 20-30 mila euro. Insomma, per il chirurgo dei Vip l’ex moglie di Pacifico Settembre si approfitterebbe di uomini facoltosi. “Che schifo“, ha commentato lei dopo aver scoperto tutto. Poi un duro sfogo: “Alfonso, ce l’ho con Katia. Mi ha offeso come madre, ha sbagliato moltissimo con me”. “Tu saresti una madre? Allora stai attenta a come ti comporti! Stai zitta“, ha replicato la soprano. “Non ti permettere. Questo non si dice, io sono una madre per bene”, ha risposto Trevisan. “Cerchiamo di calmarci un secondo”, è intervenuto Alfonso Signorini.

Ricciarelli furiosa ha continuato: “Posso parlare signora madre? Una volta lei è venuta in camera mia, mi ha aiutato a vestirmi, a scegliere l’abito. 40 minuti dopo mi nomina. Ma perché? Non ho capito nulla e non mi interessa. Sono stanca di ipocrisia e bugie, io qui dentro sto bene solo con 4-5 persone. Ha 50 anni e dice che è madre, ma brava!”. Ancora ha aggiunto: “Se la prende se la chiamo ‘santarellina’ perché dice che c’è il figlio che la guarda da casa. Allora adesso lo dico: non ha paura che lui veda…?”, ha detto alludendo a chissà quali effusioni che Trevisan avrebbe scambiato, secondo Ricciarelli, con Biagio D’Anelli o, precedentemente, con Nicola Pisu.

“Io rispondo all’odio con l’amore. Ma tanto lei è la regina che non dice mai cattiverie, è vero?”, ha sbottato Miriana. Anche Soleil si è intromessa sostenendo la stessa tesi di Ricciarelli. Pago Settembre, ex marito di Miriana Trevisan dal cui amore è nato Nicola, è intervenuto sui social network nella notte tra il 3 e il 4 gennaio: “Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del GFVip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano più nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.