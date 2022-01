Gioielli, quadri, vaso anche vestiti. Tra i lotti della casa d’aste Bertolani Fine Art però c’è anche un volantino originale delle Br. “Lotto 43, base d’asta: 600 euro”: il documento con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta, nel marzo del 1978 a Roma, ha ricevuto un’offerta pari a 1700 euro. Un documento storico che finirà così in mani private. Si tratta di un ciclostilato con cui i terroristi si rivolsero a un intero Paese all’indomani del rapimento e del massacro della scorta di Moro in via Fani a Roma, la mattina del 16 marzo 1978.

Il documento, un foglio con uno scritto di 80 righe su entrambe le facciate, misura circa 32 centimetri per 22 ed è descritto “in condizioni molto buone”, anche se presenta “lievi strappi ai bordi” e “pieghe centrali”. “Questo fu il primo di una serie di comunicati che seguirono fino all’epilogo – scrive la casa d’asta nella presentazione del documento -… Drammatico testo di propaganda, redatto e fatto pervenire alle organizzazioni giornalistiche perché divulgassero le motivazioni del rapimento, e le ragioni politiche di lotta di classe che spingevano la rivoluzione brigatista negli anni ’70 ad essere così violenta”. Al momento sono 12 le offerte pervenute, sempre secondo quanto si legge sulla pagina web. L’asta chiuderà il 18 gennaio.