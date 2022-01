È entrato in funzione alle 11 il drive through nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 di Milano-Fiera a Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al giorno. Attualmente sono attive 4 linee in modalità drive-through in grado di fare circa 40 test all’ora, nei prossimi giorni le linee saliranno a 10.