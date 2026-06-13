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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:45

Incendio in un casolare abbandonato a Campagnano di Roma: morto un senzatetto di 68 anni

di Redazione Cronaca
La struttura ha preso fuoco intorno alle 23.30: era usata come rifugio da altre persone senza fissa dimora. La vittima è un uomo di origini romene. Gli agenti ora ricostruiranno la dinamica del rogo per capire cosa lo abbia provocato
Incendio in un casolare abbandonato a Campagnano di Roma: morto un senzatetto di 68 anni
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Si era rifugiato in un casolare per dormire, una struttura abbandonata adibita a riparo di fortuna da altri senzatetto come lui. Un 68enne romeno è morto a Campagnano di Roma, vicino al lago di Bracciano, nella notte del 12 giugno, quando intorno alle 23.30 il complesso ha preso fuoco. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in vicolo del Tifo per cercare di domare le fiamme: una volta spento il rogo i soccorritori hanno ritrovato il corpo carbonizzato della vittima.

La salma dell’uomo è stata portata al Policlinico Gemelli per l’esame autoptico che dovrà accertare le cause della morte e verificare se al momento dell’incendio il 68enne fosse già senza vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e per cercare di ricostruire la dinamica del rogo e comprendere come possa essere divampato.

Immagine d’archivio

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