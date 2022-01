“L’ultima mia radice se n’è andata”. Inizia così il post pubblicato da Laura Torrisi su Instagram nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. L‘attrice nata a Catania 42 anni fa ha annunciato la scomparsa della sua amata nonna con un toccante post: “Se avessi saputo che quella di un mese fa sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”.

Poi ha aggiunto: “Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna”. Infine ha concluso: “Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. Anche per me”.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di altri volti noti del mondo dello spettacolo: tra questi Costanza Caracciolo, Monica Leofreddi, Cristina Chiabotto, Elisabetta Gregoraci e Sandra Milo. Numerose, inoltre, le testimonianze di persone che hanno vissuto una situazione analoga proprio in questi giorni: “Mia madre è deceduta ieri, sola, in una stanza di ospedale dove si trovava da un mese per Covid, a distanza di nemmeno 18 mesi dal decesso di mio padre per la stessa ragione. Entrambi con 73 anni”, ha scritto una signora. Un’altra invece: “Il mio papà è mancato il giorno di Natale e non ho potuto stargli accanto, come ti capisco”.