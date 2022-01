Lutto per la regina Elisabetta. È morta Lady Farnham, alias la baronessa Diana Maxwell, una delle dame di compagnia a lei più care. Aveva 90 anni e per quasi mezzo secolo è stata sempre al fianco della Sovrana, accompagnandola non solo nei viaggi più importanti ma anche in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Diamante, nel 2012, quando il principe Filippo era stato ricoverato per un’infezione. Un’altra perdita importante per Elisabetta II. che si trova oggi sempre più sola, dopo la morte dell’amato marito: lo scorso dicembre, aveva perso anche un’altra amica e confidente, Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, deceduta a 101 anni.

“È stato un anno molto difficile per la Regina”, ha detto al Telegraph una fonte vicina a Buckingham Palace. “Sfortunatamente una delle conseguenze di una vita lunga è essere costretti a dire addio a gente cui abbiamo voluto bene”. Lady Farnham aveva il titolo di Lady of the Bedchamber, letteralmente “Dama della camera da letto”: “Tutti a palazzo le volevamo bene”, ha detto Dickie Arbiter, ex addetto stampa della famiglia Reale. “Era sempre di buon umore, spiritosa e molto, molto elegante. Era particolarmente gentile con i nuovi arrivati. Per la Regina è sicuramente un momento triste, perdere due care amiche nel giro di un mese”.