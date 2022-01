Durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri 2 gennaio, tra gli ospiti di Mara Venier c’era anche Orietta Berti. La cantante di Cavriago ha presentato il nuovo singolo ‘Luna Piena’ e festeggiato il successo di ‘Mille’, il tormentone estivo di cui è protagonista insieme ad Achille Lauro e Fedez. Proprio quest’ultimo è intervenuto telefonicamente, rivelando le condizioni di salute proprie e della moglie Chiara Ferragni (i due erano risultati positivi al Covid il 27 dicembre) e raccontando com’è nata la collaborazione con Berti: “Avevamo già il ritornello della canzone e pensavamo ad una voce femminile. Poi abbiamo visto Orietta sul palco dell’Ariston e abbiamo detto: ‘È lei'”.

Ad un certo punto la conduttrice ha detto: “Ho un filmato per voi, per te e Chiara”. Quindi il rapper ha dovuto confessare: “Un attimo, sono al telefono. Non ti vedo Mara. Ho la tv spenta, aspetta che la accendo… vai mandalo che tanto sarà in differita”. Quindi la padrona di casa ha replicato: “No, aspetto che mi dai tu il via“. Qualche secondo e anche l’artista milanese è inchiodato davanti alla televisione, così il filmato può partire. Sulle note del brano di Fedez ‘Prima di ogni cosa’ ecco che si sono susseguite le immagini dei Ferragnez al completo, con i figli Leone e Vittoria. “Grazie Mara, mi sono commossa come ogni volta che ascolto questa canzone”, ha commentato a sorpresa l’imprenditrice digitale seguita da 25.8 milioni di follower. “Siete meravigliosi, vi abbraccio ragazzi”, ha concluso Venier.