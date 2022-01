Grande successo per il Capodanno di RaiUno, L’Anno che verrà, condotto da Amadeus che ha letteralmente doppiato la concorrenza: 6.453.000 telespettatori con il 33,3% di share, mentre Capodanno in Musica su Canale5 si è fermato a 3.055.000 con il 16,7%. In onda dalle acciaierie di Terni, oltre al numeroso pubblico da casa, il conduttore ha avuto davanti un pubblico composto da 700 persone entrate con green Pass rafforzato più tampone negativo e ovviamente indosseranno mascherine FFP2. Tra le gag della serata, quella con i Cugini di Campagna che più volte si sono lamentati del fatto che i Maneskin copierebbero i loro abiti (?). Ecco che allora quando hanno cantato un successo della band capitanata da Damiano, Zitti e Buoni, Amadeus è intervenuto con ironia: “Questa non è la vostra canzone: è vero che si tratta di un grande successo dei Maneskin, ma così disorientate le signore a casa e qui in platea”. Va da sé che lo sketch era preparato: dove ci sono i Maneskin, anche ‘coverizzati alla brutta’, c’è successo.