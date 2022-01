Satira politica e critica sociale, sono questi gli ingredienti del tradizionale discorso di capodanno di Natalino Balasso che, puntuale, è tornato anche per questo 2022. Il comico veneto ha eseguito il brano “Coloro i quali“, la sua personale versione di “Quelli che…” di Enzo Jannacci.

Balasso canta la confusione dei nostri tempi in cui tutti sembrano avere soluzioni e verità assolute. Non offre risposte “perché il mestiere dell’artista – dice – non è questo”. E allora ne ha per tutti: “quelli che credono che la scienza sia babbo Natale; quelli che propongono Berlusconi al Quirinale e non gli scappa neanche da ridere; Quelli che Draghi è un santo; quelli che Draghi è un rettiliano…” e ovviamente molto altro.

LA VERSIONE INTEGRALE su TELEBALASSO