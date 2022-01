Una scena fantozziana al Grande Fratello Vip. Protagonista proprio la ‘regina delle trame’ che, nel bene e nel male, tiene in piedi questa edizione del reality, quantomeno a livello di cambio di scenari. È Soleil Sorge che è finita contro la vetrata che separa la veranda dal giardino. Le telecamere non hanno ripreso “il botto” ma i coinquilini si sono messi a ridere. Nessuna ferita per Soleil. La vetrata in frantumi.