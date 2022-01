Un bimbo è stato letteralmente buttato a terra da un soldato della guardia reale. L’episodio, accaduto due giorni fa alla Torre di Londra, è stato ripreso da una turista che si trovava sul posto proprio per filmare i soldati in marcia. Il bambino si era messo sulla strada dei soldati e l’invito urlato a gran voce “Make way” (fate strada), non ha sortito l’effetto sperato, così il piccolo è stato travolto, buttato a terra e scavalcato dal soldato.

Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha parlato di un incidente, spiegando che il soldato ha compiuto il suo dovere”, spiegando che in un secondo momento il soldato si è sincerato delle condizioni del bambino, che non avrebbe subito traumi.