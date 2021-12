L’Austria sta valutando la possibilità di attribuire un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la terza dose di vaccino anti Covid. Si tratta di una proposta dei socialdemocratici e il governo di Oevp e Verdi si è detto pronto a parlarne. Il cancelliere Karl Nehammer parla di un “segnale positivo”. Secondo il ministero alla Salute, “è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino”. “Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile”, aggiunge il ministero.

In Austria è al momento vaccinato il 70,6% della popolazione (in Italia 78%, ndr). Il bonus potrebbe scattare il primo febbraio con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale. Vienna ha introdotto un lockdown per non vaccinati e altre disposizioni per il contenimento dei contagi . Misure che sembrano aver ridotto sensibilmente la velocità di diffusione del virus. Intanto il governo tedesco ha inserito l’Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid a partire da sabato, seguendo le indicazioni del Robert Koch Institut. Chi entra in Germania da una zona ad alto rischio e non è completamente vaccinato (almeno due dosi, ndr) deve fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno con un test negativo.