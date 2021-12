Nina Moric e le accuse contro Belén Rodriguez, atto secondo. Il 26 dicembre, infatti, l’ex moglie di Fabrizio Corona aveva attaccato la showgirl argentina sostenendo di aver fatto bere il figlio Carlos Maria tentando poi di baciarlo. Nonostante lo stesso ragazzo – nato nel 2002 dall’amore di Moric e Corona – abbia smentito le parole della madre, negli ultimi giorni quest’ultima è tornata sull’argomento. Via Instagram stories ha scritto: “Odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità“.

Poi, senza tanti giri di parole: “A te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo, e anche la vergogna è tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di sé stessa come vittima o anche innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”. E ancora: “Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa: prima di giudicarmi, assicurati di essere perfetto. Se non lo sei, allora devi stare zitto”.

Dopo giorni di silenzio è arrivata la tanto attesa replica di Belén. Non un post, né una story ma semplicemente un commento, che però è molto chiaro. Nel primo pomeriggio di oggi 29 dicembre, la showgirl ha pubblicato uno scatto autografato da Sophia Loren: “A Belén con cordialità e simpatia, Sophia”. “L’unico autografo che avrei mai chiesto, sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa! Sono contenta come una bimba, grazie”, è la didascalia a corredo dello scatto. Fra i quasi 700 commenti ce n’è anche uno di un utente che ha scritto: “Nina Moric dice che tu lo hai chiesto a lei anni fa, che eri una sua fan”. “Diciamo che manco questo è accaduto“, ha replicato l’ex moglie di Stefano De Martino. È evidente il riferimento alle ultime vicende.