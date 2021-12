Nina Moric, il figlio Carlos Maria e Belén Rodriguez sono i protagonisti della nuova ‘intricante’ vicenda che arriva dai social. Durante la giornata di ieri 26 dicembre, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha pubblicato una chat con il figlio Carlos (nato nel 2002 dall’amore con l’ex re dei paparazzi): “Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina, portami via da questo paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi!”, si legge nelle chat pubblicate dalla modella croata.

Frasi sconcertanti a cui Moric ha aggiunto un commento: “Belen, sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… SEI MADRE!”. E ancora: “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia! Ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare. Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose; ma con compassione devi fare il possibile per fermarli poiché stanno danneggiando se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni. L’amore di una madre per suo figlio è come nient’altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino”.

Accuse molto gravi che però non hanno trovato conferma né nella showgirl argentina (che ha deciso direttamente di non commentare la vicenda) né soprattutto nelle parole dello stesso Carlos Maria che, anzi, ha smentito tutto: “Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazione. Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stron**te, perché sono tutte stron**te“.

Nonostante poi Moric abbia eliminato le stories, Fabrizio Corona è intervenuto via social: “Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”, ha scritto in riferimento al duro e botta e risposta dello scorso anno con l’ex moglie.