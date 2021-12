La faida tra Fedez e Pio e Amedeo non accenna a concludersi. Vi ricordate?! Era settembre quando i due comici attaccarono il rapper in diretta televisiva, durante i “Seat Music Awards” su Rai2. L’accusa era quella di aver polemizzato con la Rai in occasione del Concertone del Primo Maggio solo per scopi promozionali: “Si fa la polemica per il traffico sui social e si fa lo swipe up per vendere i prodotti”. Immediata era stata la risposta del rapper: “Spero di diventare un giorno anticonformista e antisistema come voi. Domani comincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”.

Ora c’è un nuovo capitolo. Il nuovo film di Pio e Amedeo, “Belli Ciao”, in uscita nelle sale il 1 gennaio 2022, dipinge in maniera assai negativa tutto il mondo degli influencer. Interpellati durante la conferenza stampa, i due comici hanno tirato alcune bordate contro la “categoria”: “È vero che anche noi usiamo i social. Noi però abbiamo un modo di gestire i social un po’ diverso da quello degli influencer. Non sbandieriamo ai quattro venti tutta la nostra quotidianità, la nostra famiglia. Anche con i bambini bisogna fare attenzione. La cultura dell’apparire ci sta un po’ sovrastando: dimostrare a tutti i costi dove siamo, cosa mangiamo, anche a scapito di dinamiche psicologiche, soprattutto con i bambini”.

Secondo alcuni, sarebbe il prossimo passo quello riferito al marito di Chiara Ferragni: “Farò un esempio emblematico e sapete a chi mi riferisco. C’è gente che torna dopo giorni a casa e, già prima di aprire la porta, avvia le stories del telefono per far vedere il bambino quanto gli è mancato. Della serie che il padre dice al figlio: ‘Mi raccomando, emozionati’. Il bambino lo guarda e dice ‘Ma veramente sei mio padre?’. Io personalmente il telefono quando manco da casa da un po’ di tempo, lo spengo in macchina per incontrare i miei figli e questa è la differenza di vivere i social. Noi dimostriamo quello che ci va di dimostrare. Senza esagerare, perché diventa una malattia”.

Non solo Fedez. Seppur in maniera velata, Pio e Amedeo avrebbero preso di mira anche l’influencer Giulia Salemi, citando il suo motto ‘power’: “Ci sono persone – e l’abbiamo scoperto perché le conosciamo – che vanno al ristorante per fare un video, ma vanno solo al momento del dolce perché costa poco e dicono che è stata una cena ‘power’. Vivere al di sopra della propria portata, un po’ per rivendicare uno status che non esiste: un po’ come faccio io nel film dove ostento una ricchezza che non c’è, sono un millantatore. Si vive per il consenso sui social, a scapito anche della vita normale”.