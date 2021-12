Stanno emergendo nuovi inquietanti dettagli sul 19enne arrestato il giorno di Natale mentre cercava di scavalcare l’inferriata del castello di Windsor, dove la regina Elisabetta stava festeggiando con Carlo e Camilla. Il tabloid britannico The Sun ha ottenuto e pubblicato un video che ritrae con grande probabilità il 19enne, mascherato e armato di balestra, mentre minaccia di “assassinare la Regina per vendicare il massacro di Amritsar del 1919″. Scotland Yard ha confermato che gli investigatori stanno “valutando il contenuto del video” dopo l’arresto dell’uomo, residente a Southampton, a riprova che si sta considerando con la massima attenzione quanto accaduto.

Il filmato è stato postato da un uomo che dice di essere Jaswant Singh Chail, su Snapchat alle 8.06 del giorno di Natale, 24 minuti prima del suo arresto al castello di Windsor: “Mi dispiace per quello che ho fatto e quello che farò – si sente dire nel video da una voce distorta – cercherò di assassinare la Regina Elisabetta, per vendicare quelli che sono morti nel massacro del Jallianwala Bagh”. Il riferimento è ai fatti avvenuti il 13 aprile del 1919 durante una protesta contro l’arresto di due leader indipendentisti indiani, quando furono uccise centinaia di persone – con i bilanci che oscillano tra 379 ed oltre 1.500 vittime – ed altrettante rimasero ferite quando i militari britannici aprirono il fuoco sui dimostranti, accerchiati nel giardino di Jallianwala Bagh, ad Amritsar.

Nel video l’uomo afferma che con la sua azione si vogliono vendicare “anche quelli che sono stati uccisi, umiliati, discriminati per la loro razza, io sono un indiano sikh”. “Il mio nome era Jaswant Singh Chail, ora è Darth Jones“, conclude quindi con un riferimento a Star Wars, visto James Earl Jones è l’attore che ha dato la voce a Darth Vader. Oltre a questo, sul suo account è stato pubblicato anche un messaggio in cui si chiede scusa “a tutte le persone a cui ho fatto torto ed a cui ho mentito: se avete ricevuto questo vuol dire che la mia morte è vicina, per favore condividete questo messaggio e se possibile consegnatelo ai media”. Il giovane arrestato ora è in stato di fermo per una valutazione psichiatrica, mentre non vi sarebbero indicazioni che fosse noto alla polizia per aver rivolto altre minacce alla famiglia reale. Intanto è stato sottoposto dalle autorità al regime previsto dal Mental Health Act per le persone con problemi mentali.

