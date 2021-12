Preoccupazione tra i fan di Barbara D’Urso (2.8 milioni solo su Instagram) per l’assenza della conduttrice dal piccolo schermo. Dal 21 dicembre fino almeno al 14 gennaio a presentare Pomeriggio Cinque (cui si aggiunge la parola “News”) c’è Simona Branchetti. Qualcuno ha dunque pensato che Maria Carmela D’Urso – questo il suo vero nome – avesse contratto il Covid. “Amiche e amici, non ho il Covid. Sto benissimo, zero. Tutti i tamponi negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre. Sto ‘na favola come si dice a Roma”, ha affermato la conduttrice via Instagram stories ieri 22 dicembre.

Poi ha aggiunto: “Tutti mi chiedete perché io non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio 5 ad un certo punto va in vacanza e anche io vado in vacanza. Non ne parlo mai, sono molto riservata ma anche io ho una famiglia, ho dei fratelli, una seconda mamma, ho due figli e quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono sacre”. “Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa anche al mattino con Mattino Cinque News così c’è anche Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista fino a quando, a gennaio, come sempre, arrivo io. Con il cuore, sto bene, sto benissimo. Adesso parto e vado delle mie creature, buon Natale!”, ha infine concluso.