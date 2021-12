Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, è ricoverato per Covid da sabato 18 dicembre all’ospedale Cutugno di Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il politico campano, 59 anni, è rimasto contagiato nei giorni scorsi, ed è al momento intubato nella terapia intensiva dell’ospedale partenopeo. Secondo i medici l’ex senatore si trova in “una situazione molto critica“, da monitorare e tenere sotto controllo.

Pepe, che negli ultimi mesi si era opposto fermamente alla campagna vaccinale contro il coronavirus, è stato eletto dai 5 stelle al Senato nel 2013. Due anni dopo uscì dal Movimento e si iscrisse al gruppo Autonomie fino alla fine della legislatura. Durante il suo mandato parlamentare Pepe provò anche ad organizzare una proiezione del film Vaxxed, un documentario di propaganda pseudoscientifica contro le vaccinazioni, ma dovette rinunciare a causa di numerose proteste. Recentemente ha definito i timori dei cittadini per il Covid come una “ridicola isteria”.