“Il dato positivo è che a fronte di un numero molto alto di contagi il numero di ospedalizzazioni è ancora sotto controllo. Abbiamo circa il 2% della popolazione oggi positiva che è ricoverata in ospedale. Lo scorso anno, con gli stessi numeri, erano il circa 5%”. A dirlo è il direttore dell’Ats di Milano Walter Bergamaschi, a margine dell’inaugurazione della prima casa di comunità meneghina in via Rugabella, in zona Missori. “Questo – continua Bergamaschi- significa sostanzialmente che la popolazione vaccinata può comunque contagiarsi”, ma in generale “ha un decorso molto più semplice“, senza “ricovero ospedaliero”. C’è da dire ad ogni modo, come osserva il direttore dell’Ats milanese, che “l’aumento esponenziale dei casi” impatta comunque “sui servizi diagnostici, di tracciamento e ovviamente su quelli ospedalieri”