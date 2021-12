Nella farmacia di corso Buenos Aires circa cento persone ad aspettare fuori il proprio turno per fare un tampone. A Milano è corsa al tampone per chi decide di farlo in vista del Natale, per chi deve rientrare a casa dai parenti, e per chi, non vaccinato, ha bisogno del green pass per andare a lavoro. Tamponi per chi deve prendere treni o aerei; per chi vuole essere prudente in vista del Cenone in famiglia e anche per chi, in questi giorni, è venuto a contatto con un positivo. I contagi stanno aumentando e questo si è tradotto con code anche nei punti di drive through. “È una situazione tragica, drammatica. La farmacia sta soffrendo – spiega Licia Travierso, titolare della farmacia a Porta Venezia -. Ogni giorno accedono circa 300 persone, lavoriamo fino a esaurimento scorte. Spero che questa situazione possa finire quanto prima ma la vedo molto molto difficile”.