«Il porno? Non rinnego nulla, ma se potessi non lo rifarei». È una confessione inaspettata e senza filtri quella che fa Luce Caponegro, 55 anni da poco compiuti, una delle regine dell’hard italiano che da tempo ha cambiato radicalmente vita. Selen non c’è più, ha chiuso con il porno ormai venticinque anni fa eppure l’etichetta di pornostar le è rimasta appiccicata addosso. Anche oggi che quel capitolo è archiviato da tempo e lei fa l’imprenditrice: ha aperto un centro estetico e vive a Ravenna con il suo secondo figlio.

«Molti credono che il cambiamento più clamoroso sia stato l’abbandono al cinema hard. Per me non è stato questo il più determinante. La svolta più bella è stata diventare madre a 40 anni. Dico sempre che per me esiste un prima di Gabri e dopo Gabri», ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando come l’arrivo dei un altro figlio (il primo lo ha avuto a 19 anni) le abbia regalato una seconda vita. «Gli ho fatto da mamma e da papà da sola e sono orgogliosa di dire che ho cresciuto un ragazzo sereno, affettuoso e rispettoso delle donne. Durante la seconda maternità ho sviluppato un senso di responsabilità, di consapevolezza e un modo di amare diverso che mi ha fatto sentire una mamma realizzata. Come donna non ho avuto la stessa fortuna».

Oggi la Caponegro è titolare di un centro estetico e dopo aver detto addio al mondo dello spettacolo – dopo il porno ha fatto tv, nel 2001 ha partecipato a La fattoria, e poi alcuni programmi di cucina su Alice -, ha deciso di dedicarsi al mondo del benessere anche per un episodio molto doloroso di cui è stata vittima in passato. «Aiutare le donne ad amarsi è come una missione per me. Ho subìto violenza, e anche per questo ho iniziato a dedicarmi all’estetica: per far sentire altre donne bene con sé stesse, belle, coccolate anche attraverso il corpo», rivela nella lunga intervista.

Quanto al porno, non lo rinnega perché ancora oggi le viene riconosciuto di aver segnato un’epoca – in termini di rivendicazioni sociali, libertà e cambiamenti culturali – ma non lo rifarebbe: «Quella situazione era giusta per una ragazza di allora. Ma se potessi non lo rifarei. Non vorrei più portare il peso che una scelta così estrema e fuori dai canoni ti lascia addosso, impedendoti di essere riconosciuta per ciò che diventi dopo». Il suo futuro? Sempre nel settore del benessere e dell’estetica, ma non disdegnerebbe di tornar in tv, magari a Ballando con le stelle: «È un modo di mettersi in gioco che trovo artistico ed elegante». La Carlucci è avvisata.