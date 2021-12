Il calendario non ammette contraddizioni: è il 22 dicembre e il Natale è alle porte. Se state leggendo questo articolo probabilmente è perché vi manca all’appello ancora qualche regalo da acquistare. Non disperate: in questa lista potreste trovare facilmente la soluzione perfetta che fa per voi (e per il vostro budget). E se invece avete cliccato solo per curiosità, vi garantisco che potreste imbattervi in qualche idea da salvare negli appunti per il futuro. Adesso, via, cosa aspettate, leggete e passate all’azione, che le renne di Babbo Natale stanno già scaldando i motori, pardon, le zampe.

Dal mini bowling al basket da scrivania e battaglia navale, da Tiger potete trovare diversi modelli di piccoli giochi in legno a 5 euro. Un’idea semplice per un regalo simpatico e non troppo impegnativo.

La corsa ai regali di Natale ha un impatto tutt’altro che trascurabile per il nostro Pianeta: ecco allora che possiamo, nel nostro piccolo, fare qualcosa per rimediare, regalando un albero . Non la classica pianta, ma un albero vero e proprio che verrà piantato in aree apposite: l’iniziativa la trovate sul sito Treedom. Qui potete scegliere la specie in base ai diversi significati, il Paese dove verrà piantato e la quantità di CO2 che state contribuendo ad abbattere. Si va dai 16 euro per una pianta di cacao ai 70 di un Baobab.

Il set per giocare a freccette mentre si è seduti sul water: 8 euro, sempre da Tiger.

Un cocktail monodose in busta di Spirito Cocktail: dal gin tonic al Cosmopolitan di Sex and The City passando per Negroni e Mojito, ce ne sono di tutti i gusti. Un’idea perfetta per brindare a distanza con amici e parenti: 6 euro l’uno oppure 26 euro la box da 5.

Una sheet mask, una maschera per il viso con i “poteri” della skincare coreana: dalla classica idratante con acido ialuronico a quella calmante con essenza di rosa e aloe, passando per quelle anti-rossori alla centella o quella purificante all’uva bianca. Ce ne sono davvero di tutti i gusti, anche i più inimmaginabili (vedi quello ‘neve’), e il prezzo è top: da 1,80 a 7 euro l’una. Le trovate tutte sul sito Miloon. Sempre in tema di skincare coreana, potete dare un’occhiata anche allo store di Miin Cosmetics dove trovate tantissime “chicche” da abbinarci, come creme o sieri, anche qui per tutte le tasche. Non solo: già ora c’è una sezione con moltissimi prodotti scontati.

Un sex toys come il Partner Toy di My Secret Case: per lui e per lei, è anche in offerta a 10 euro.

Una guglia del Duomo di Milano . Con il progetto della Veneranda Fabbrica del Duomo “Adotta una guglia” si possono fare donazioni di qualsiasi importo, da 1 euro fino anche a 100mila, per contribuire a sostenere gli interventi di restauro più urgenti e associare simbolicamente il proprio nome ad una delle guglie della Cattedrale. Per i “Grandi Donatori” c’è proprio la possibilità di scolpire il proprio nome nel marmo.

Purificatore d’aria Dyson , 399 euro. Se vi piace l’idea del purificatore, strumento ancor più utile in questo periodo di pandemia, ma avete un budget più ridotto, c’è l’alternativa di Ikea a 49,95 euro 1 /8

, 399 euro. Se vi piace l’idea del purificatore, strumento ancor più utile in questo periodo di pandemia, ma avete un budget più ridotto, c’è l’alternativa di Set di Negozioleggero : potete scegliere tra 1500 prodotti sfusi, vegan e con un packaging bio nel pieno rispetto dell’ecologia, da abbinare tra loro. Si va dai 6 euro per il detergente struccante concentrato ai 20 della box con il set per la colazione.

Per chi vuole fare un regalo (o farsi un autoregalo) di quelli importanti – ovvero con un budget importante – assolutamente consigliamo la nuova borsa Roman Stud The Shoulder Bag nell’esclusiva versione sparkling in diversi colori – dal rosa all’argento al verde – della nuova Party Collection di Valentino. 4200 euro ma, neanche a dirlo, già accessorio must have delle Feste per vip e influencer.

Sempre per restare in tema look delle Feste, le fashioniste apprezzeranno sicuramente le decolletè con fiocco e allacciatura alla caviglia in strass di Albano Shoes. Viste in tv al Grande Fratello Vip e sui social, impossibile non innamorarsene: ci sono nere, argento, blu, leopardate e rosa, tutte super sparkling. 350 euro.

Per andare sul sicuro, i buoni per esperienze esclusive sono una garanzia: dal biglietto per assistere dal vivo a un evento sportivo (che sia calcio, tennis o qualsiasi altro sport) al voucher per prendere parte alla prossima vendemmia o alla raccolta delle mele (da 20 euro); dal trattamento di bellezza per viso e corpo (dai 70 euro) al lancio con il parapendio, anche in coppia (120 euro circa); alla prova di pilotaggio di un aliante (sui 170 auro) fino al volo in mongolfiera (dai 200 euro in su), magari abbinato a un weekend in Cappadocia.

A proposito di weekend, i viaggi sono generalmente cosa sempre ben gradita: dalle più classiche visite nelle città d’arte alle terme, passando per soggiorni più particolari come il campeggio di lusso nella iurta o la notte in igloo sulle Dolomiti passando per la casa sull’albero (dagli 80 euro a notte ai 2mila).

Un grande classico ma intramontabile: un gioiello. Dalla nuova collezione Atena di Alfieri St. John alla capsule collection a tema Harry Potter di Pandora (perfetta per i Millennials appassionati alla saga) passando per i grandi classici Tiffany, Bulgari, Pasquale Bruni (vedere look di Georgina Rodriguez) e Cartier. Prezzi: si va dai 70-100 euro di Pandora ai 1000- 2mila di Alfieri St. John e Tiffany, fino ai 5mila e più per Bulgari, Pasquale Bruni e Cartier.

Dalla nuova collezione alla capsule collection a tema (perfetta per i Millennials appassionati alla saga) passando per i grandi classici (vedere look di Georgina Rodriguez) e Cartier. Prezzi: si va dai 70-100 euro di Pandora ai 1000- 2mila di Alfieri St. John e Tiffany, fino ai 5mila e più per Bulgari, Pasquale Bruni e Cartier. Qualcosa di vintage. È la moda del momento ma anche un’abitudine virtuosa: perché non andare a caccia del regalo perfetto in un mercatino? Dagli antichi cimeli a capi griffati di seconda mano, vi si può scovare di tutto. Anche online. E, ovviamente, di ogni budget, proprio dai 5 ai 5mila euro.