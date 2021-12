“Valori non conformi di tetrametrina“: questa la ragione per la quale un lotto di Carpi riso, qualità arborio, è stato ritirato dal mercato. A fare la segnalazione il ministero della Salute: le confezioni interessate dal richiamo sono quelle con numero di lotto 210105A in formato da 1 chilogrammo sottovuoto con il termine minimo di conservazione (Tmc) 27/07/2023 e in buste in cellophane da 500 grammi con il Tmc 27/01/2023. Ma che cos’è la tetrametrina? Si tratta di un piretroide sintetico utilizzato come insetticida. È molto simile ad un altro composto insetticida, la cipermetrina, rispetto al quale presenta minore stabilità alla luce. Entrambi i composti sono utilizzati da vari produttori di insetticidi, specificamente contro mosche e zanzare. Il Carpi riso richiamato è stato prodotto dall’azienda Riseria Modenese Srl, a Carpi, in provincia di Modena.