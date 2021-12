Due donne decidono di scambiarsi le case per Natale. La prima, americana, si godrà la tranquillità della campagna inglese, il verde dei prati bagnati dalla pioggia e l’intensità dei profumi. L’altra, britannica, vivrà in un appartamento di lusso a Los Angeles. Un posto poco distante da Hollywood dove magari ti capita pure di incontrare qualche celebrity a spasso col cane. Il cambio di luogo porterà una rivoluzione nelle vite di entrambe: guarderanno se stesse con occhi diversi e troveranno l’amore. Parliamo de “L’amore non va in vacanza”, il film di Nancy Meyers approdato da poco su Netflix e già tra le pellicole più viste del catalogo.

E allora? Qual è la notizia? Che questo copione si potrebbe trasformare in una storia reale. A lanciare la sfida, su Tik Tok, in un breve video dai toni entusiasti, è Grace Gagnon, una ragazza di 25 anni degli Stati Uniti. Ispirata proprio dal film con Cameron Diaz e Kate Winslet ha lanciato il suo swap (scambio) di appartamenti. Ha messo a disposizione la sua piccola dimora in una posizione strategica di Boston in cambio di una casa in Inghilterra. Esatto: proprio lo stesso copione. Ma con un aggiunta: “Solo veri interessati”, “Punti bonus se avete un fratello single e sexy“.

Risultato? Una valanga di contatti. Non solo dall’Inghilterra ma anche dalla Scozia e dall’Irlanda. Persino dalla Spagna, che con i territori di Elisabetta II non c’entra nulla. Arrivano risposte e commenti dappertutto e non solo su Tik Tok ma anche su Instagram. Grace annuncia di aver fatto la sua scelta, ma non la rivela ancora. Dice solo che cambierà la sua casa con quella di una sconosciuta in Europa. È molto emozionata per la partenza e promette più dettagli una volta arrivata a destinazione. Scatenando ovviamente la curiosità principale: ha trovato davvero un ragazzo single e sexy imparentato (ma va bene anche se solo amico) di chi la ospiterà? “Facci sapere se ti sarai innamorata”, le scrivono.

Lei risponde: sono single, sogno una storia d’amore, “ma non vado per innamorarmi, parto per conoscere una nuova parte del mondo, vivere nei panni di qualcun altro, divertirmi e cambiare un po’ aria”. Se l’amore verrà, sarà gradito, ma non è indispensabile. Così anche su Tik Tok l’avventura è diventata virale. Altri frequentatori della piattaforma hanno iniziato a inondarla di messaggi analoghi. Fioccano le proposte dal Canada, dall’Australia, dall’Irlanda, oltre che dalla classica Inghilterra.

Ma quanto è diffuso il fenomeno definito House Swapping? Non è una novità. c’è un’organizzazione negli Usa che ben prima dell’avvento della Rete, dal 1953, si occupa di organizzare questo tipo di scambi: si chiama Homelink. Oggi coinvolge 250 mila persone nel mondo, 13 mila solo in Italia. Si paga una modesta quota di abbonamento e si pubblicano le foto della propria casa, chiedendo la disponibilità di altri iscritti di organizzare lo scambio. Poi si valutano le risposte. Non è solo un modo di risparmiare. Spesso nascono anche amicizie interessanti e si visita il mondo arricchendo la propria cultura. E’ diventato un trend? Sì. Basta digitare “scambio casa” su Google per entrare in un mondo fatto di piattaforme dedicate, sia straniere che italiane. La nuova frontiera del turismo low cost, senza perdere l’intimità che solo una vera casa vissuta può regalare.