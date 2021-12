Giorni di apprensione e ansia per Clizia Incorvaia, l’ex gieffina fidanzata con Paolo Ciavarro ed incinta del loro primo bimbo. La donna, 41 anni, dovrebbe partorire tra fine febbraio e inizio marzo ma a preoccuparla adesso c’è il Covid. Sì perché la sua primogenita, Nina (avuta con il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina) ha contratto il virus. Ad annunciarlo è stata Clizia stessa con un post pubblicato su Instagram il 18 dicembre: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”.

E ancora ha aggiunto: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinnanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la sana leggerezza ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione”. Ora, a distanza da giorni, sembra che la bambina stia meglio ma a preoccupare sono le condizioni della stessa modella siciliana: “Sono molto stanca e ho dolori ovunque – ha rivelato Clizia via social -. Credo di aver contratto il Covid anche io. La mia più grande paura, il Covid, mi è venuta a trovare, mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici e tutto. Però mia figlia è in età scolastica”. “Forza tesoro, siamo con te”, hanno commentato su Instagram alcuni suoi ex compagni del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma anche tanta gente comune, a cui ha risposto con un semplice ma sentito “Grazie”.