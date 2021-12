Non è in pericolo di vita la bambina siciliana di 11 anni che lunedì 20 dicembre è caduta da una finestra della scuola media Raffaello Sanzio di Tremestieri Etneo da un’altezza di circa 3 metri. Trasportata dal 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso, è stata ricoverata per più traumi subiti a seguito della caduta. Gli accertamenti del personale hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino.

Non è stata ancora formulata la prognosi e sono in corso altri approfondimenti diagnostici. Secondo quanto ha detto la stessa bambina, l’accaduto è stato il frutto di un incidente mentre si sporgeva dalla finestra. I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo le indagini per accertare la dinamica del fatto.