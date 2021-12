Un ultraleggero si è schiantato intorno alle 12 contro il tetto di un’abitazione di campagna ad via San Clemente, nel comune di Bastiglia, in provincia di Modena. Pochi minuti dopo i vigili del fuoco e gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto. Secondo quanto riferisce la Gazzetta di Modena il pilota del velivolo è rimasto vittima dell’incidente. L’uomo, una volta alzatosi in volo, sarebbe stato colto di sorpresa dall’improvviso calare della nebbia. Potrebbe essere precipitato nel tentativo di compiere un atterraggio di fortuna. Sono in corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali altri passeggeri.