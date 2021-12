Il pemier Mario Draghi ha ricevuto una piccola asta in dono in occasione della Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro 2021 del Coni. A consegnarla il campione olimpico, oro nel salto in alto, Gianmarco Tamberi. Durante lo scambio tra i due c’è stato un simpatico botta e risposta. “È un’asticella piccolina se ogni tanto vuole saltare”, dice l’atleta al presidente del Consiglio. Che replica: “Ecco questa è quella che riesco a saltare oggi”.