La decisione di aprire il fascicolo per atti relativi, al momento senza ipotesi di reato, è arrivata dopo la trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti. Nel corso della puntata, acquisita dai magistrati, si è parlato di due video e 61 foto inedite girate dalla polizia all’interno dell’ufficio di Rossi. Materiale che però non sarebbe mai stato allegato agli atti delle indagini. Dell’esistenza di queste foto e video aveva già parlato la poliziotta della scientifica Federica Romano, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta